Заплыв на триатлоне IronStar в Екатеринбурге пройдет все-таки в Городском пруду

Заплыв в Городском пруду на триатлоне IronStar в Екатеринбурге не собираются отменять. Вода в Исети соответствует нормам для проведения этапа. «Действительно, вода в центре мегаполиса не подходит для купания и проведения в ней досуга. Однако Международные правила проведения соревнований по плаванию имеют иные критерии, которым вода Городского пруда полностью соответствует. Речь идет о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке», – рассказали в мэрии. Генеральный директор IronStar Владимир Шейкин также рассказал «Новому Дню», что вода в Городском пруду должна соответствовать требованиям World Triathlon Water Quality Statement.

Напомним, в прошлую пятницу Роспотребнадзор по Свердловской области сообщил о неудовлетворительных пробах воды в Городском пруду Екатеринбурга. По данным пресс-службы ведомства, специалисты выявили отклонения по нескольким показателям: общие колифорные бактерии, энтерококки, марганец, окраска столбика и химическое потребление кислорода. «В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в рекреационных, оздоровительных и других целях допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения (на сезон 2024 года ни одного санитарно-эпидемиологического заключения Управлением Роспотребнадзора выдано не было)», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Соревнования по триатлону IronStar пройдут в Екатеринбурге 14 июля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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