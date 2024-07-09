Якушев обсудил с сербским коллегой вопросы политической стойкости под давлением внешних сил

Полпред и врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев встретился на «Иннопроме» с министром без портфеля правительства Сербии, председателем Сербской народной партии (СНП) Ненадом Поповичем. Как сообщает пресс-служба уральского полпреда, строны обсудили непростые времена, в которых развиваются отношения России и Сербской Республики.

«Наша совместная работа находится под постоянным давлением внешних сил, которые стремятся нарушить российско-сербское стратегическое партнерство. Мы высоко ценим стойкость руководства Сербии, твердость в противостоянии циничной политике Запада, отстаивании интересов граждан. Президент России Владимир Путин неоднократно это подчеркивал», – отметил Якушев.

Ненад Попович, в свою очередь, также акцентировал, что Сербия испытывает большое давление со стороны других государств из-за дружеских отношений с Россией.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере роботизации, информационных технологий, сотрудничество с промышленными предприятиями, а также возможности по организации прямого авиасообщения между Сербией и городами УрФО.

На данный момент страны сотрудничают в области энергетического обеспечения и транспорта. Сохраняются торговые отношения, в частности, с Уральским федеральным округом. По итогам 2023 года экспорт товаров из УрФО в Сербию составил 1,4 млн долл. США, а импорт сербских товаров регионы Урала и Западной Сибири превысил 9 млн долларов США.

Екатеринбург, Елена Васильева

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