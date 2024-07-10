Осужден курьер шайки, обманувшей пенсионеров на 3,8 млн рублей

В Екатеринбурге осудили 21-летнего молодого человека, который в составе шайки мошенников выманивал деньги у пожилых людей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мошенники звонили пенсионерам от имени их детей, внуков или сотрудников полиции. Пожилым людям говорили, что их близкие стали виновниками ДТП, и, чтобы замять дело, срочно нужны деньги. Осужденный исполнял роль курьера – приезжал к пенсионерам и забирал деньги, часть оставлял себе, а часть отправлял сообщникам. В результате 11 пожилых людей потеряли в общей сложности 3,8 млн рублей.

Молодого человека приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Соучастников ищут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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