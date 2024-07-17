Женщину, исполнявшую роль курьера при мошенниках, осудили на 6 с половиной лет

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к шести с половиной годам лишения свободы 43-летнюю женщину, которой удалось обмануть 13 пенсионеров, похитив у них в общей сложности 2,8 миллиона рублей.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что осужденная состояла в группе мошенников, которые выманивали деньги, представляясь родственниками или сотрудниками полиции. Пожилым людям говорили, что их близкие стали виновниками ДТП, и, чтобы замять дело, срочно нужны деньги. Осужденная исполняла роль курьера – приезжала к пенсионерам и забирала деньги, часть оставляла себе, а часть отправляла сообщникам.

Женщину признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба и в крупном размере» и осудили на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, неделю назад осудили 21-летнего молодого человека, который в составе шайки мошенников также выманивал деньги у пожилых людей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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