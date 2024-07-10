Воду в Исети оценили как «экстремально грязную»

Вода в реке Исети на протяжении многих лет оценивается экологами как «грязная», а иногда – как «экстремально грязная». Об этом говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2023 год, подготовленном Росгидрометом.

Замеры качества воды проводятся регулярно в 19,1 км ниже Екатеринбурга. В последние 15 лет вода в Исети оставалась «экстремально грязной» за исключением 2010, 2020-2021 и 2023 гг. (когда она была просто «грязной»). Основными загрязняющими веществами остаются соединения меди и цинка, реже – органика. На участке Екатеринбург – село Исетское в 2023 году к ним добавлялся нитритный азот, среднегодовые концентрации которого составляли 6-9 ПДК. На участке Екатеринбург – Каменск-Уральский река загрязнена фосфатами (5-6 ПДК фосфора).

В 2023 году эксперты зафиксировали 80 случаев высокого загрязнения Исети, из них 40 – нитритным азотом (11-49 ПДК), 15 – легкоокисляемыми органическими веществами – 10,3-12,7 мг/л, семь – соединениями марганца (33-48 ПДК), 13 случаев – соединениями цинка (13-48 ПДК), три случая – фосфором фосфатов (11-13 ПДК), по одному случаю – соединениями меди (35 ПДК) и фенолами (32 ПДК). Два раза замеры показали случаи экстремального загрязнения. В первом была в 142 раза превышена ПДК нитритного азота, во втором в 61 раз – ПДК соединений марганца.

Еще одна «экстремально грязная» река в Свердловской области – Пышма. В ней специалисты регулярно находят соединения марганца (среднегодовые концентрации которых варьировали от 15 до 35 ПДК), меди (11-14 ПДК), фосфора фосфатов (4-9 ПДК), никеля (18 ПДК).

Также случаи высокого загрязнения вод зафиксированы на реках Салде, Лае и Чусовой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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