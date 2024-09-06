В Городском пруду Екатеринбурга обнаружили переизбыток вредной органики

Содержание органики в Городском пруду в центре Екатеринбурга в пять раз превышает норму. Избыток биогенных веществ приводит к развитию одноклеточных водорослей и повышенной мутности воды. К такому выводу пришли сотрудники фонда «Без рек как без рук», которые провели экологический мониторинг водохранилищ Екатеринбурга.

Во время проведения фестиваля «Атмофест» на участок Исети за Макаровским мостом запустили автономную станцию контроля загрязнения поверхностных вод «Буян» на базе российского оборудования ЭКОСТАБ ПРО. Прибор измерял показатели воды в течение пяти дней. Отчет об исследованиях предоставила команда организаторов фестиваля Urban Green.

Показатель химического потребления кислорода превысил ПДК более чем в пять раз, что свидетельствует о значительном трофном индексе. Содержание нитратного азота в пробах воды за весь период наблюдений соответствовало норме. Но «Буян» зафиксировал пиковые значения 18, 19 и 20 августа. «Столь резкие колебания содержаний нитратов не характерны для естественных природных процессов в водоеме и, возможно, свидетельствуют о поступлении в него, например, загрязненных ливневых стоков, так как в указанные даты отмечались значительные осадки», – говорится в отчете.

По гидрохимическим показателям было отмечено высокое значение мутности, что, вероятно, связано с цветением водоема. Суточные колебания содержания кислорода и рН в воде более характерно для непроточных водоемов. Но в целом содержание кислорода в Городском пруду достаточно для обитания рыб и водной фауны. Для снижения содержания биогенов экологи советуют использовать специальные водные растения, которые способствуют очистке водоема.

Как ранее писал «Новый День», по заключению Росгидромета, в последние 15 лет вода в Исети оценивалась как «экстремально грязная» за исключением 2010, 2020-2021 и 2023 годов (когда она была просто «грязной»). Основными загрязняющими веществами остаются соединения меди и цинка, реже – органика. Стоит отметить, что замеры качества воды проводились в 19,1 километре ниже Екатеринбурга.

В июле текущего года Роспотребнадзор сообщил о неудовлетворительных анализах воды в Городском пруду сразу по нескольким показателям: общие колифорные бактерии, энтерококки, марганец, окраска столбика и химическое потребление кислорода. Но несмотря на это, в Екатеринбурге состоялся массовый заплыв на триатлоне IronStar.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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