В день триатлона в Городском пруду прошел заплыв, несмотря на предупреждение РПН (ФОТО)

Сегодня в центре Екатеринбурга прошел триатлон IronStar. В рамках соревнований заплыв спортсменов состоялся в Городском пруду, несмотря на предупреждение Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе триатлона, участники соревнований проплыли дистанцию в гидрокостюмах. Эти костюмы допускается надевать при температуре воды до 22 градусов (сегодня в Исети 21,1°).

Кроме того, организаторы за день до IronStar опубликовали правила безопасности на триатлонной гонке, в том числе на плавательном этапе: «При подготовке к заплыву заблаговременно примите абсорбирующие средства; если вы почувствовали себя плохо, закружилась голова, схватило/сбилось дыхание, необходимо поднять руку для вызова спасателей; если вы захлебнулись, поднимите руку вверх, подав сигнал спасателям; если сдавил гидрокостюм, вы чувствуете состояние удушья, остановитесь, поднимите руку и подайте сигнал спасателям; если есть сомнения в своих силах на плавании – лучше не выходить на соревнования».

Напомним, ранее Роспотребнадзор проверил качество воды в связи с планами по проведению в городе соревнований по триатлону IronStar. Специалисты выявили отклонения по нескольким показателям: общие колифорные бактерии, энерококки, марганец, окраска столбика и химическое потребление кислорода. «В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в рекреационных, оздоровительных и других целях допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения (на сезон 2024 года ни одного санитарно-эпидемиологического заключения Управлением Роспотребнадзора выдано не было)», – уточнили в ведомстве.

«Действительно, вода в центре мегаполиса не подходит для купания и проведения в ней досуга. Однако Международные правила проведения соревнований по плаванию имеют иные критерии, которым вода Городского пруда полностью соответствует. Речь идет о заплыве подготовленных спортсменов в соответствующей экипировке», – рассказали в мэрии. Генеральный директор IronStar Владимир Шейкин пояснил «Новому Дню», что вода в Городском пруду должна соответствовать требованиям World Triathlon Water Quality Statement.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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