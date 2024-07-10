Прокурор запросил 12 лет для садиста, прибившего ноги бывшей девушки гвоздями к доске (ФОТО)

В Орджоникидзевском суде начались прения по уголовному делу жителя Екатеринбурга, который пытался с особой жестокостью убить свою бывшую девушку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Как уже писал «Новый День», преступление было совершено 25 октября 2023 года. Обвиняемый избил свою бывшую девушку, посадил ее в ее автомобиль «Хонда Фит» и отвез в гараж. «Вооружившись тупым твердым предметом, внешне похожим на деревянную биту, обвиняемый нанес не менее 10 ударов в область туловища девушки. После чего, действуя с особой жестокостью, снял с нее обувь, поставил стопы ее ног на деревянный брусок и прибил к нему стопы ног потерпевшей», – рассказали в прокуратуре. Потом он связал девушку, облил дизельным топливом и поджег. После этого он хотел вывезти ее в лес, чтобы расправиться окончательно, но по дороге попал в ДТП и сбежал. Девушка чудом осталась жива.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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