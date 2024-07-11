Якушев вручил сертификаты выпускникам курсов операторов БПЛА (ФОТО)

На Урале завершила подготовку очередная группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сертификаты об окончании обучения им вручил полпред президента по УрФО, врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Курсы по подготовке взводов операторов БПЛА были запущены в прошлом году под эгидой полпреда совместно с командованием Центрального военного округа. За это время подготовлено около 400 человек. «Качество подготовки специалистов полностью отвечает задачам, которые стоят перед операторами БПЛА в зоне проведения специальной военной операции», – подчеркнул Владимир Якушев.

Среди курсантов – и действующие военнослужащие, которые решили получить новую специальность или повысить квалификацию, и новички, которые осваивают профессию с нуля.

Курс подготовки длится месяц. За это время обучающиеся получают навыки управления дронами, проходят инженерную подготовку. В том числе операторы тренируются управлять дронами «Упырь» – беспилотником, который был создан на Урале для поражения объектов в глубине фронта.

Как уже сообщал «Новый День», FPV-дрон «Упырь» отличено зарекомендовал себя в зоне СВО и сейчас производится серийно. Однако все начиналось с команды энтузиастов. «Нашим дроном получилось поразить все виды бронетехники, которые американцы и европейцы присылали нашим противникам, и «Абрамсы», и «Леопарды», и «Брэдли», – абсолютно всё им выносили без проблем. Теперь это давно уже серийное производство», – рассказывал создатель «Упыря» Владимир Ткачук.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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