Разработчик дрона «Упырь» рассказал о его возможностях: «И «Абрамсы», и «Брэдли» выносили без проблем»

Разработанный в Свердловской области FPV-дрон «Упырь» отличено зарекомендовал себя в зоне СВО и сейчас производится серийно. Однако все начиналось с команды энтузиастов.

Разработчик дрона Владимир Ткачук рассказал на Уральском просветительском форуме «Защитники Отечества», что концепция «Упыря» появилась у него и его единомышленников после поездки на фронт, когда они поняли, что наши бойцы оказались в довольно сложном положении.

«Сыпались анонсы, что США отправляет нашему противнику огромное количество бронетехники, – «Брэдли», немецкий «Леопард», потом «Абрамс», – все, что есть у них на складах. И мы начали думать, как бороться с тем наплывом бронетехники, которая вот-вот появится перед нашими бойцами. Мы поняли, что на складах у нас есть много боеприпасов времен СССР, которые были разработаны в 50-60-е годы и не потеряли актуальности. Грубо говоря, есть ручная граната, если открутить у нее рукоятку с парашютиком и прицепить ее к нашему дрону, то граната РПГ вполне сможет уничтожить технику противника, и таким образом мы сможем выровнять баланс», – поделился создатель дрона.

Команду собрали в Екатеринбурге, привлекли в первую очередь спортсменов, которые занимались конструированием и запуском беспилотников. Создатели исходили из концепции, что нужно создать что-то настолько же простое, безопасное и эффективное, как автомат Калашникова.

В итоге дрон получился очень дешевый и очень эффективный. «Нашим дроном получилось поразить все виды бронетехники, которые американцы и европейцы присылали нашим противникам, и «Абрамсы», и «Леопарды», и «Брэдли», – абсолютно все им выносили без проблем. Теперь это давно уже серийное производство», – резюмировал Владимир Ткачук.

Как сообщал «Новый День», в марте 2024 года дроном-камикадзе «Упырь» был уничтожен уже третий танк «Абрамс». Тогда видео с авдеевского направления опубликовали разработчики устройства, а кадры запечатлел сам дрон до момента столкновения и взрыва.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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