российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 марта 2024, 13:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Третий «Абрамс» уничтожили уральским «Упырем» (ВИДЕО)

Уже третий танк «Абрамс» был уничтожен дроном-камикадзе «Упырь», разработанным на Урале. Видео с авдеевского направления опубликовали разработчики устройства, а кадры запечатлел сам дрон до момента столкновения и взрыва.

«Упырь» и «Абрамс»

На видео дрон летит в американский танк, гусеницу которого перед этим сбила пехота. «Упырь» сжигает поврежденную бронетехнику.

FPV-дроны, собранные уральскими мастерами и получившие имя «Упырь», впервые стали применять весной прошлого года в зоне СВО, с их помощью уничтожают не только технику, но и укрепления, блиндажи и опорные пункты противника.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Путин назвал задачи ФС РФ, Макрон пригрозил армией НАТО, Зеленский погорел на лжи о потерях – большие итоги недели от РИА «Новый День» / ВСУ за неделю потеряли более семи тысяч боевиков, три самолета и 39 танков / Москалькова: Россия готова передать Украине тела погибших из сбитого Ил-76 / Армия России улучшила позиции на четырех направлениях в зоне СВО / «Получим курорт типа Сочи», – депутат рассказал о восстановлении Мариуполя (ФОТО) / В ФРГ признали, что на Украине уже есть военные западных стран / Китай призвал к прекращению огня на Украине после слов Макрона / В США признали, что для Украины победа невозможна

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Конфликт на Украине, Россия, Технологии, Донбасс vs Киев,