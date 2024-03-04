Третий «Абрамс» уничтожили уральским «Упырем» (ВИДЕО)

Уже третий танк «Абрамс» был уничтожен дроном-камикадзе «Упырь», разработанным на Урале. Видео с авдеевского направления опубликовали разработчики устройства, а кадры запечатлел сам дрон до момента столкновения и взрыва.

«Упырь» и «Абрамс»

На видео дрон летит в американский танк, гусеницу которого перед этим сбила пехота. «Упырь» сжигает поврежденную бронетехнику.

FPV-дроны, собранные уральскими мастерами и получившие имя «Упырь», впервые стали применять весной прошлого года в зоне СВО, с их помощью уничтожают не только технику, но и укрепления, блиндажи и опорные пункты противника.

Екатеринбург, Елена Сычева

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