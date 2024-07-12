Бесшумный и невидимый для тепловизора: на Урале создали электробайк для СВО (ФОТО)

В Ирбите группа энтузиастов, в числе которых – ветераны местного мотозавода, создали экспериментальную модель электробайка для нужд СВО.

Как рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, ирбитские мастера полгода делали чертежи, подбирали комплектующие, собирали новую модель. «В итоге появился первый опытный образец. Запас хода 100 км. Зарядка за 3 часа. Мощность движка 60 КВт. Аппарат бесшумный, невидимый для тепловизора. По итогам первых тестов решили усилить переднюю вилку, поставить спортивную. В ближайшее время образец отправят на фронт. Для тестирования», – поделился парламентарий.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Свердловской области так же силами энтузиастов был разработан FPV-дрон «Упырь», который отлично зарекомендовал себя в зоне СВО и сейчас производится серийно.

Ирбит, Евгения Вирачева

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