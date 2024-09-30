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Понедельник, 30 сентября 2024, 10:00 мск

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Создатели «Упыря» презентовали «Бердыш»

Кадр с видео Уралдронзавода

Разработчики БПЛА «Упырь» представили свой новый дрон, который назвали «Бердыш».

Как сообщает телеграм-канал Уралдронзавода, БПЛА «Бердыш» может выступать как ретранслятором, так и грузовым/боевым дроном. Его грузоподъемность – 20 кг, дальность полета составляет 15 км.

Как уже сообщал «Новый День», первый уральский дрон, «Упырь», отличено зарекомендовал себя в зоне СВО и сейчас производится серийно. Все начиналось с команды энтузиастов. «Нашим дроном получилось поразить все виды бронетехники, которые американцы и европейцы присылали нашим противникам, и «Абрамсы», и «Леопарды», и «Брэдли», – абсолютно всё им выносили без проблем. Теперь это давно уже серийное производство», – рассказал создатель «Упыря» Владимир Ткачук.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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