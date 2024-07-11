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Девелоперы развели активность вокруг Opera Tower

Первые фото со стройплощадки. Август 2014 г.

Судьба недостроя Opera Tower возле «Антея» до сих пор не решена, несмотря на то, что девелоперы начали проявлять активный интерес к этому объекту. Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, отвечая на вопрос, когда же будет достроена высотка «Атома», сказал, что «планы по строительству никуда не ушли». Но точных или хотя бы приблизительных сроков не назвал.

«[Застройщики] подали нам заявку на корректировку проекта планировки. Это делается тогда, когда ведется активная фаза проектирования. Как правило, они понимают, что там нужно внести какие-то коррективы. Поэтому они, естественно, заинтересованы. Мы не так давно с ними об этом общались», – пояснил Галямов.

При этом он выразил надежду, что работы начнутся в 2025-м. «Я искренне надеюсь, что это будет в следующем году. Хотя точно с такой же уверенностью они говорили нам про 2023 год», – заметил он.

Напомним, строить Opera Tower компания «Атомстройкомплекс» начала в 2014 году. Планировалось, что это будет 42-этажное здание. Сдать его обещали уже 2016-м. Потом срок сдвинули на 2017-й, а после работы и вовсе остановились. Строительство велось на заемные средства, а также за счет инвестиций. Однако в 2015-м один из инвесторов вышел из проекта, через суд потребовавший возврата денег, что парализовало весь процесс.

Екатеринбург, Елена Сычева

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