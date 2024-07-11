Девелоперы развели активность вокруг Opera Tower

Судьба недостроя Opera Tower возле «Антея» до сих пор не решена, несмотря на то, что девелоперы начали проявлять активный интерес к этому объекту. Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, отвечая на вопрос, когда же будет достроена высотка «Атома», сказал, что «планы по строительству никуда не ушли». Но точных или хотя бы приблизительных сроков не назвал.

«[Застройщики] подали нам заявку на корректировку проекта планировки. Это делается тогда, когда ведется активная фаза проектирования. Как правило, они понимают, что там нужно внести какие-то коррективы. Поэтому они, естественно, заинтересованы. Мы не так давно с ними об этом общались», – пояснил Галямов.

При этом он выразил надежду, что работы начнутся в 2025-м. «Я искренне надеюсь, что это будет в следующем году. Хотя точно с такой же уверенностью они говорили нам про 2023 год», – заметил он.

Напомним, строить Opera Tower компания «Атомстройкомплекс» начала в 2014 году. Планировалось, что это будет 42-этажное здание. Сдать его обещали уже 2016-м. Потом срок сдвинули на 2017-й, а после работы и вовсе остановились. Строительство велось на заемные средства, а также за счет инвестиций. Однако в 2015-м один из инвесторов вышел из проекта, через суд потребовавший возврата денег, что парализовало весь процесс.

Екатеринбург, Елена Сычева

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