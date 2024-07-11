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Четверг, 11 июля 2024, 16:21 мск

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Старые чешские трамваи останутся на маршрутах Екатеринбурга даже после поставки новых

Старые чешские трамваи Tatra останутся на маршрутах Екатеринбурга даже после поставки новых современных вагонов. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас трамвайный парк «Гортранса» состоит из 448 единиц машин. Средний возраст екатеринбургских трамваев – 38 лет. В замене нуждается порядка 400 вагонов. Накануне на выставке «Иннопром» власти подписали соглашение с компанией «Мовиста» о развитии городского электротранспорта. Планируется не только продлить трамвайную ветку из Академического района, но и закупить для Екатеринбурга 80 двух- и трехсекционных трамваев. При этом на городских маршрутах будут одновременно ходить и старые, и новые вагоны. Чешских «старичков» будут списывать постепенно в ходе замены подвижного состава, подчеркнули в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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© 2024, РИА «Новый День»

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