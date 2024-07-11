Старые чешские трамваи останутся на маршрутах Екатеринбурга даже после поставки новых

Старые чешские трамваи Tatra останутся на маршрутах Екатеринбурга даже после поставки новых современных вагонов. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас трамвайный парк «Гортранса» состоит из 448 единиц машин. Средний возраст екатеринбургских трамваев – 38 лет. В замене нуждается порядка 400 вагонов. Накануне на выставке «Иннопром» власти подписали соглашение с компанией «Мовиста» о развитии городского электротранспорта. Планируется не только продлить трамвайную ветку из Академического района, но и закупить для Екатеринбурга 80 двух- и трехсекционных трамваев. При этом на городских маршрутах будут одновременно ходить и старые, и новые вагоны. Чешских «старичков» будут списывать постепенно в ходе замены подвижного состава, подчеркнули в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube