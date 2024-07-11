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Четверг, 11 июля 2024, 16:21 мск

Новости Екатеринбург

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На Средний Урал надвигаются грозы и сильные ливни

В Свердловской области на 11 и 12 июля объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются очень сильные ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Также возможен крупный град.

В МЧС просят жителей соблюдать меры предосторожности в непогоду. При сильных порывах ветра возникает риск пожаров. Во время ударов молнии в грозу нельзя близко подходить к электропроводке, громоотводу, водостокам и антеннам. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно выходите из воды, отойдите от берега и не прячьтесь под одинокими высокими деревьями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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