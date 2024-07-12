За ночь в Екатеринбурге выпало 25% месячной нормы осадков

В ночь на 12 июля в Екатеринбурге выпало 25% месячной нормы осадков. В других городах области тоже идут сильные дожди.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», при июльской норме осадков в 93 мм за одну ночь в областном центре выпало 24 мм. Подобные показатели и в некоторых других муниципалитетах: Верхнее Дуброво – 24 мм, Красноуфимск – 23 мм, Бисерть – 18 мм.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области на 11 и 12 июля объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются очень сильные ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Также возможен крупный град. В МЧС просят жителей соблюдать меры предосторожности в непогоду.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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