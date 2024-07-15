УФНС по Свердловской области возглавил Марат Сагитуллин

УФНС по Свердловской области с сегодняшнего дня возглавил Марат Сагитуллин.

«На должность руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен с 15 июля 2024 в соответствии с приказом Министерства финансов РФ», – говорится в официальном сообщении на сайте службы.

Новый глава налоговой по Среднему Уралу родился в Мегионе в 1981 году, в 2002-2014 годах работал в налоговых органах Тюменской области, в 2014-2024 годах – в налоговых органах Курганской области.

Напомним, что прежний руководитель УФНС по Свердловской области Сергей Логинов является одним из фигурантов коррупционных дел. В мае этого года проходила информация о его задержании, но после она была опровергнута.

Екатеринбург, Елена Васильева

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