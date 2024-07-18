Подростками-рэкетирами из Нижнего Тагила займется Следственный комитет

Следственный комитет начал проверку по ситуации в Нижнем Тагиле, где несколько подростков избили своего ровесника в заброшенном здании. По версии следователей, они требовали у него деньги. Если проверка подтвердит данные, может быть возбуждено уголовное дело о вымогательстве группой лиц (ст. 163 УК РФ).

«Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведена экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе регионального СКР. Напомним, трое подростков завели четвертого в «заброшку» и жестоко избили, сняв все на телефон. Видео попало в сеть.

Екатеринбург, Елена Сычева

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