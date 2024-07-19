В мэрии Екатеринбурга назвали причину отключения светофоров во время дождя

Власти Екатеринбурга ищут способы, как предотвратить массовое отключение светофоров по время проливных дождей. Причина поломок – в слабой изоляции кабельных линий, которые находятся под землей.

«Есть колодцы с крышками, которые не везде герметичны, и вода после ливня попадает на кабельную линию. Происходит замыкание, а светофоры обеспечены защитой, поэтому они отключаются. Для таких случаев у нас круглосуточно работают оперативные бригады. Они выезжают на место, и где-то просушивают [проводку], где-то параллельно кидают кабель. Одновременно мы взаимодействуем с ГИБДД, чтобы на перекрестках с интенсивным движением стояли регулировщики. Мы изучаем способы, как улучшить изоляцию [проводов], сделать защиту. В дальнейшем эту проблему мы решим», – рассказал заместитель председателя транспортного комитета Екатеринбурга Сергей Яскевич в эфире программы «Стенд» на 4 канале.

Ранее на проблемы с электропроводкой указывала и городская Госавтоинспекция. «Во время проливных дождей отключаются от 19 до 25 светофоров в городе. Для нас это критично, так как нет возможности поставить наряд на каждый участок. Мы проводили обследование: большая часть перекрестков в Екатеринбурге имеют старую алюминиевую электросетевую развязку. Когда идут дожди, она потухает», – заявлял врио заместителя начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Антон Попов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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