В Зеленой Роще снова ездят самокаты, несмотря на запрет (ФОТО)

В парке «Зеленая Роща», где действует запрет на езду на электросамокате, снова заметили прокатные скутеры. Об этом «Новому Дню» сообщили очевидцы.

«Шла через парк – несется на фиолетовом самокате. Очень удивительно, вот только вроде стало здесь более-менее безопасно ходить», – возмущается екатеринбурженка Анна. Оперативно получить комментарий от Urent по этому поводу не удалось. При этом ранее действительно сообщалось, что кикшеринговые компании, работающие в Екатеринбурге, заблокируют возможность ездить в специальных зонах, свободных от самокатов. В их число попала Зеленая Роща. Предполагается, что при пересечении границы парка, самокат выключается, скорость падает до нуля, и ехать на нем нельзя.

В мэрии «Новому Дню» подтвердили, что случаи нарушения соглашения со стороны кикшеринговых компаний есть. «Комитет по транспорту обсудил ситуацию с отсутствием блокировки самокатов в парке Зеленая роща с кикшеринговыми компаниями. По их заявлению, факты носят единичный характер. Однако, принято решение контролировать выполнение соглашение предпринимателями. В ближайшее время будут организованы совместные проверки (Комитет по транспорту, представители бизнеса и ГИБДД) на участках ограничения скорости и запрета на движение самокатов. В первую из этих проверок комиссия посетит Зеленую рощу», – сообщили в пресс-службе ратуши.

Екатеринбург, Елена Сычева

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