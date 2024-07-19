Нетрезвые хамы нарвались на бойца кулачной лиги во Внуково

Во Внуково произошла потасовка с участием бойца уральского промоушена RCC Hard. Александр Ларкин защищался от предположительно нетрезвого хама и его товарища, который напал на спортсмена со спины. В телеграм-каналах ситуацию обставили так, будто он напал первым.

«Я работаю в сопровождении, в данном случае девушки с ребенком. Мы прилетели из Турции и оплатили VIP‑трансфер. Это когда в аэропорту тебя встречает машинка с табличкой, а по терминалу везет электромобиль. Садимся, сотрудник аэропорта нас везет. Впереди идут четыре взрослых мужика. Сотрудник аэропорта им говорит: «Извините, пожалуйста, можно мы проедем?» Они разворачиваются, все пьяные, говорят: «Идите отсюда на … вы будете за нами идти. Как мы идем пешком, так и вы поедете». Дальше дословно передаю их слова: «Вы [дурачки], от вас воняет говном». У меня есть видео, где они это говорят. Я в шоке, но по инструкции мне нельзя ничего говорить. Я обращаюсь по имени и отчеству к женщине, спрашиваю, могу ли я что‑то сделать. Она говорит: «Нет, мы в аэропорту, ничего не делай». Я провожаю ее в зеленую зону и иду с ними поговорить. Спокойно объясняю: «Мужчины, вам нужно извиниться, это не мужское поведение». Они на меня кидаются драться, включается сотрудник аэропорта, на видео вы можете увидеть, как прибегает ГБР из аэропорта, и они начинают драться с ним. Я никого не бил и не трогал. Если вы посмотрите видео, там меня самого бьют в висок», – рассказал Ларкин «Матчу».

В пресс-службе RCC Hard «Новому Дню» сообщили, что изучили видео конфликта. «Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления. Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы. Сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений», – сообщили в пресс-службе лиги.

Менеджер бойца также сообщил, что зачинщиком конфликта не был Ларкин. «Александр однозначно не является инициатором этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих. Хочу поблагодарить сотрудника аэропорта, за то, что адекватно оценил ситуацию и сделал все, чтобы успокоить агрессивных людей. Я надеюсь, что к нему не применят никаких санкций. Со стороны полиции пока нет никаких решений, но обе стороны уже опрошены, разбирательство ведется», – сказал менеджер Виталий Тарасов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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