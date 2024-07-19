Песков оставил без ответа вопрос об обмене американца Гершковича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о возможном обмене американского журналиста Эвана Гершковича.

Напомним, что сегодня Свердловский областной суд вынесет приговор американцу, которого обвиняют в шпионаже. По версии следствия, Гершкович собирал информацию о деятельности «Уралвагонзавода». В марте 2023 года он был задержан. Обвинение запросило для Гершковича 18 лет тюрьмы.

«Оставляю без ответа вопрос», – сказал Песков журналистам относительно будущего американца.

Напомним, что на этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН сообщил журналистам, что у России есть все доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.

Екатеринбург, Елена Васильева

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