Строители сдадут вторую очередь ЕКАД на год раньше

Проект расширения участка ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медный будет завершен на год раньше срока. На кольцевой трассе появятся шесть полос движения с разделением встречных потоков.

Техническая готовность объекта составляет 57%. На участке рабочие завершают укладку асфальтобетонного покрытия на двух полосах движения длиной девять километров. Уже установлено 90% опор искусственного освещения и 71% парапетного ограждения. Также начался монтаж шумозащитных экранов, их общая площадь составит более 8 тысяч квадратных метров.

«Проект предусматривает и создание комфортных условий для водителей – современную площадку для отдыха и стоянки. Здесь появятся эстакада для ремонта автомобилей, беседка, бензиноуловитель, островки безопасности и комплексное озеленение», – сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. Повышение пропускной способности ЕКАД необходимо перед запуском скоростной трассы М-12 «Восток», которая соединит Москву и Тюмень.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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