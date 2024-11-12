В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 220 километров дорог

В следующем году в Свердловской области планируется отремонтировать более 220 километров автомобильных дорог. Об этом заявил в бюджетном послании парламенту губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, до конца этого года завершится строительство участка федеральной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. В следующем году будет сдана часть работ на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

«В 2025 году завершаем реконструкцию второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяженностью почти 10 километров. Ведется проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД», – сообщил Куйвашев.

Напомним, на участке ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медный появится шесть полос движения с разделением встречных потоков. Повышение пропускной способности кольцевой дороги необходимо пред запуском скоростной трассы М-12 «Восток», которая соединит Москву и Тюмень.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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