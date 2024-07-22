Интеллектуальная нагрузка, ходьба, ЗОЖ: как уберечь себя от Альцгеймера и деменции

Ежегодно у 130 тысяч свердловчан врачи выявляют психические расстройства. В честь всемирного дня мозга действующие специалисты-психиатры рассказали на пресс-конференции о мерах профилактики болезней Альцгеймера и деменции.

По словам главного психиатра Свердловской области и УрФО Олега Сердюка, для того, чтобы самостоятельно выявить заболевание, достаточно просто обратить внимание на свое поведение: «Как говорили старые психиатры: «Смотри, что неправильно». Одно из проявлений психических расстройств – это неправильное поведение: человек плохо спит, его настроение снижено, у него заторможенность, вялость или усталость. Как аналитический центр, головной мозг дает нам понять, что что-то не так».

Помимо наблюдения за своим состоянием, необходимо придерживаться и базовых мер профилактики: умеренные физические нагрузки, правильное питание, соблюдение здорового образа жизни. Однако, как отмечает руководитель научного отдела Свердловской областной клинической психиатрической больницы Алена Сиденкова, не всегда этого будет достаточно: «Речь идет о многофакторной истории. Огромное количество моментов, приходящих из среды, оказывают существенное влияние на то, как мозг реагирует, формируется, какие связи становятся активными, а какие неактивными». Так, если человек в 70 лет решил заняться спортом, то важно не переусердствовать. Необходим именно спокойный тренировочный режим: легкий бег, ходьба, аэробная нагрузка с учетом кардиовозможностей.

Кроме того, специалист рекомендует ежедневно насыщать мозг интеллектуальной нагрузкой: «Интеллектуальная нагрузка может быть разная у каждого человека. С точки зрения нейронаук и мозговой деятельности, мы занимаемся поиском и анализом информации. Почему изучение чего-то нового важно? Потому что это рождение новых ассоциативных цепей и связей, обогащение собственного коннектома, связей между нейронами. Количество связей между нейронами мы не поменяем, а их качество можем».

Ранее Главный невролог Екатеринбурга Андрей Белкин в интервью объяснил «Новому Дню», что «мозг готов к освоению бесконечно большого объема задач» и рассказал, почему нельзя снижать нагрузку на мозг.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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