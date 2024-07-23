В Академическом районе появится первый в Екатеринбурге детский эстрадно-джазовый оркестр

В Академическом районе с сентября заработает единственный в столице Урала детский эстрадно-джазовый оркестр. Он появится на базе филиала детской школы искусств, которая открылась в восьмом районе города год назад.

На 300-летие Екатеринбурга ведущий девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое» подарил городу музыкальный корпус ДШИ № 6 имени К.Е.Архипова – он открылся в новом квартале Академа «Олимпика». Всего за 8 месяцев специалистами застройщика был подготовлен проект, проведена госэкспертиза, реконструкция и отделка учебных и вспомогательных помещений. Кроме того, мастер-девелопер подарил ученикам мебель и всё необходимое оборудование, а также музыкальные инструменты – их закупку лично курировал народный артист России Игорь Бутман. Музыкант приезжал на открытие школы, и теперь эстрадно-джазовое отделение работает под его патронатом.

К новому учебному году при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» для школы были закуплены саксофоны, трубы, флейты, скрипки, контрабасы, ударная установка и тульские гармони.

Также в пресс-службе застройщика рассказали, что поддерживают и совсем юных «звёздочек», помогая творческим коллективам детских садов в проведении районных и в участии общегородских песенных или танцевальных конкурсов и фестивалей.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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