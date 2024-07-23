Более 500 свердловчан госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции

В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано уже 26,2 тысячи случаев укусов клещей. Как сообщает Роспотребнадзор, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 157 человек, у 48 подтвердился диагноз. Клещевой боррелиоз подозревается у 384 пациентов, из них 97 человек уже лечатся от этой болезни.

Лабораторные исследования клещей показывают, что в 43,7% случаях кровососы заражены боррелиозом. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,3% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,88%. Ранее «Новый День» писал, как медики спасли 37-летнего мужчину, который заразился одновременно клещевым энцефалитом и боррелиозом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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