Гершкович ждет перевода своего приговора на английский язык

Американец Эван Гершкович, осужденный в Екатеринбурге за шпионаж, ждет перевод своего приговора на английский язык. «Гершкович – иностранный гражданин. Если в России судят иностранца, то на процессе присутствует переводчик. И приговор тоже должен быть переведен на родной язык подсудимого. Сейчас он ожидает перевода приговора», – пояснили корреспонденту ТАСС в суде.

Напомним, американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Приговором суда ему было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободыв колонии строгого режима. Прокуратура просила больше – 18 лет.

«Незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование проведено Следственным управлением ФСБ России», – сообщил журналистам после первого заседания прокурор Микаэль Оздоев.

Приговор был вынесен 19 июля 2024 года. За несколько дней до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил СМИ, что вина Гершковича полностью доказана, между США и Россией ведется диалог на тему обмена.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube