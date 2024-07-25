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Четверг, 25 июля 2024, 14:10 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС предупреждает: уральцев ждет очень сильный дождь, ливень, град и ветер

Управление ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает уральцев о новой непогоде. Согласно прогнозу, 26 и 27 июля в Свердловской области ожидаются очень сильный дождь, переходящий в ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. В случае возникновения опасных ситуаций в МЧС рекомендуют звонить по номеру 112.

Как ранее писал «Новый День», плохая погода останется с уральцами до выходных. Похолодает до 12 градусов выше ноля.

Екатеринбург, Елена Васильева

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