Суд отказал в УДО заказчику убийства депутата в Ирбите

Краснотурьинский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении Александру Стерхову, осужденному в 2013 году за организацию убийства депутата Ирбитской думы Александра Барыбина.

Бывший бизнесмен заказал депутата в декабре 2010 года. Он изучил график работы Барыбина и нашел киллера, пообещав заплатить ему 50 тысяч рублей. В феврале 2011 года нанятый исполнитель установил растяжку с гранатой на калитке ворот у дома жертвы. Выходя утром, депутат натолкнулся на взрывное устройство и спустя два дня умер в больнице от осколочных ранений.

Исполнитель убийства был приговорен к 13,5 года лишения свободы. Стерхов долгое время скрывался, но летом 2012 года его задержали в Египте. В марте 2013 года Свердловский областной суд приговорил бизнесмена к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен был выплатить семье убитого депутата моральную компенсацию 500 тысяч рублей.

На момент рассмотрения ходатайства неотбытая часть наказания Александра Стерхова составила 11 месяцев и 21 день. Прокурор в суде высказал возражения, указав на нестабильное поведение заключенного в колонии, наличие дисциплинарных взысканий за нарушения и отказ выплачивать компенсацию родственникам депутата. Суд учел позицию прокуратуры и отказал в ходатайстве, Стерхов останется в колонии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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