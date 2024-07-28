Прокуратура проводит проверку по факту инцидента с рабочими в коллекторе

В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку по поводу инцидента на стройке.

Как сообщал «Новый День», в промзоне Верх-Исетского района при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на 8 км. Московского тракта шесть рабочих подрядной организации почувствовали себя плохо.

Из них четверо были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи, двое рабочих от госпитализации отказались.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда», – отметили в пресс-службе надзорного органа.

Для уточнения обстоятельств отравления парами неустановленного газа будут запрошены документы для установления лица, ответственного за соблюдение техники безопасности при выполнении строительных работ.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, проводимой органом предварительного расследования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Елена Васильева

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