Появились новые подробности ЧП с рабочими в коллекторе

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту инцидента с шестью рабочими, которые пострадали в Екатеринбурге во время работы в коллекторе.

Как сообщили в СКР, глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что рабочие при помощи бензиновой помпы откачивали воду, вероятно, скопившуюся после многодневного ливня. «Личности всех пострадавших представителями МВД установлены оперативно. Это местный житель по имени Владимир, 1991 г.р., и 5 уроженцев одной из бывших союзных республик – Умеджон, 2001 г.р., Замон, 1991 г.р., Фаридун, 2002 г.р., Мизами, 2006 г.р., и Салон, 1979 г.р. По данным ОП № 8, на территории нашего региона находятся на законных основаниях в качестве рабочих. Четверо из пострадавших для оказания необходимой врачебной помощи доставлены в областной токсикоцентр и в ЦГБ № 14. Ещё двое от госпитализации отказались», – сообщил Горелых.

Как уже писал «Новый День», в промзоне Верх-Исетского района при проведении работ по откачке грунтовых вод на строительном объекте на восьмом километре Московского тракта шесть рабочих подрядной организации почувствовали себя плохо.

Четверых увезли в больницу для оказания медицинской помощи, двое рабочих от госпитализации отказались.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда», – отметили в пресс-службе надзорного органа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube