Пять свердловских городов находятся в зоне риска по дождевому паводку

Пять муниципалитетов Свердловской области находятся в зоне особого внимания из-за риска возникновения дождевых паводков.

Как сообщили в ДИПе, это Полевской, Верхотурье, Качканар, Новая Ляля и Нижняя Тура. В случае ухудшения оперативной обстановки в режим повышенной готовности будут переведены профильные службы.

В целом уровень воды в водоемах Свердловской области не превышает нормативных показателей. Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации ежедневно контролирует изменения ситуации на 35 гидропостах, расположенных на 24 реках в 26 муниципалитетах Среднего Урала. Также ведется мониторинг наполнения 21 водохранилища.

В местах возможного подтопления при прохождении дождевых паводков установлены камеры видеонаблюдения. Кроме того, действует оперативная группа в составе пяти – семи человек, которая в круглосуточном режиме следит за ситуацией на водоемах области и может при необходимости выехать на место разлива реки.

Как уже сообщал «Новый День», вчера в Миассе был введен режим чрезвычайной ситуации: в поселке Динамо затопило две улицы, людей эвакуируют. На улицах Долинной и Торфянской подтопило 24 частных жилых дома и приусадебные участки. Эвакуированы 47 человек, включая 6 детей. В пунктах временного размещения находятся двое взрослых и один ребенок.

В целом, из-за повышения уровня реки Миасс и связанного с этим увеличения сброса воды на плотине Поликарповского пруда, есть угроза подтопления 40 частных жилых домов и 40 приусадебных участков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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