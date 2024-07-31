Нарколог о новом запрете: «Курильщики станут изгоями»

Главный нарколог УрФО и главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный прокомментировал новые ограничения для курильщиков, которые накануне приняли областные депутаты.

«Конечно же, курильщики возмущаться будут, так как они думают, что их права затрагивают. Но надо не забывать и о правах других людей, надо помнить, что многим не нравится табачный дым. Я считаю, это одна из мер, которая позволит снизить количество курильщиков – это произойдет не резко. Но когда человек сталкивается с такими неудобствами, все-таки он будет больше задумываться [стоит ли курить]. Это первое. А второе – в будущем станет нормой, что курить на остановках, например, нельзя. И со временем курильщик табака станет изгоем», – заметил в беседе с «Новым Днем» Антон Поддубный.

Он также предположил, что в скором времени на улицах могут появиться небольшие кабинки для курения, что в итоге тоже снизит число курильщиков.

Напомним, в Свердловской области принят закон, запрещающий курить на остановках, в подземных переходах, в парках и скверах, возле магазинов, торговых центров, мест общественного питания, рынков. Минимальное расстояние – 15 метров. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования, то есть в начале сентября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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