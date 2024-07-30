Будут конфликты с участниками СВО: депутат выступил против запрета курения на остановках

Принятие в Свердловской области новых ограничений для курильщиков может вызвать непонимание у части общества, в частности, у участников СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пленарном заседании заксо депутат от КПРФ, участник боевых действий в Чечне Тарас Исаков. «Я лично считаю, что рассматриваемый вопрос очень щепетильный, – подчеркнул депутат. – На мой взгляд, курильщики и так очень ограничены. Тем более, сейчас идет специальная военная операция, очень многие начинают курить именно там. Будут конфликты с теми, кто будет их штрафовать. Стоит человек на остановке, кто ему может запретить? Так что я считаю, что рассмотрение этого вопроса именно в такой концепции сейчас несвоевременно».

Соавтор законопроекта Елена Чечунова на это возразила, что одновременно с введением новых ограничений будут создавать специально отведенные места для курения.

Законопроект принят в первом чтении: 43 депутата – за, один против, один воздержался.

Как уже сообщал «Новый День», депутаты предлагают запретить курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в подземных и крытых наземных пешеходных переходах, в границах городских лесов и садов, скверов, парков, на уличных парковках общего пользования, вблизи объектов торговли, мест общественного питания, рынков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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