Куйвашев подписал закон о запрете курения на остановках

Губернатор Евгений Куйвашев подписал областной закон о новых ограничениях по курению в общественных местах. Документ вступит в силу через 30 дней – 6 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», 30 июля заксо утвердило новые ограничения для курильщиков. После вступления закона в силу нельзя будет курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в пешеходных переходах, в границах городских лесов и садов, скверов, парков, на уличных парковках общего пользования, вблизи объектов торговли, мест общественного питания, рынков.

Против выступил только депутат от КПРФ, участник боевых действий в Чечне Тарас Исаков. По его мнению, это приведет к конфликтам между правоохранителями и жителями области, особенно вернувшимися из зоны СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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