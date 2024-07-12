Уральцам запретят курить на остановках и в парках

В Свердловской области подготовлен законопроект, который существенно увеличит перечень мест, где запрещено курить. В частности, зонами без табака могут стать остановки общественного транспорта, подземные переходы, сады и парки.

Об этом рассказала на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета заксобрания по молодежной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова.

«Предлагаем расширить этот перечень, введя ограничения: на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в подземных и крытых наземных пешеходных переходах, в границах городских лесов и садов, скверов, парков, на уличных парковках общего пользования, вблизи объектов торговли, мест общественного питания, рынков. Надеемся рассмотреть законопроект до конца весенней сессии. С его принятием и вступлением в силу «дымить» на остановках, вблизи торговых центров, возле сельхозярмарок будет запрещено. Следующий шаг – установление ответственности за эти правонарушения. Конечно, потребуется и создание дополнительных мест для любителей табака и вейпов», – написала депутат.

Напомним, федеральным законом запрещено курить на территориях школ, больниц, детских площадок, автовокзалов, в помещениях общего пользования многоквартирных домов. При этом для курильщиков предусмотрены специально отведенные места – в стороне от детей и окружающих. У региональных законодательных собраний есть право вводить дополнительные ограничения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube