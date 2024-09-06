С сегодняшнего дня запрещено курить на остановках, в парках, переходах и возле ТЦ

С сегодняшнего дня в Свердловской области вступил в силу региональный закон, запрещающий курить на остановках и в ряде других общественных мест.

Как уже сообщал «Новый День», 30 июля заксо утвердило новые ограничения для курильщиков. После вступления закона в силу нельзя курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в пешеходных переходах, в границах городских лесов и садов, скверов, парков, на уличных парковках общего пользования, вблизи объектов торговли, мест общественного питания, рынков.

Штраф для нарушителей составит от 500 до 1500 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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