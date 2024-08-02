За 16 мест в думе Верхотурья будут бороться 47 кандидатов

В Верхотурье завершилась регистрация кандидатов на выборы в местную думу, которые пройдут в сентябре.

По информации избиркома, на 16 депутатских мандатов претендуют 47 человек, так что конкуренция, по меркам муниципалитета, довольно высокая. 16 кандидатов выдвинула «Единая Россия», 10 – ЛДПР, три – СР, 18 пошли как самовыдвиженцы. КПРФ выборы в Верхотурье пропустит.

Интересно, что среди кандидатов оказался и глава Верхотурья Алексей Лиханов, который руководит городом бессменно с 2011 года. Теперь он решил сменить кресло главы на депутатское, причем на выборы пошел самовыдвиженцем.

Верхотурье, Евгения Вирачева

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