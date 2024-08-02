Спасатели нашли под завалами тело мужчины

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины без признаков жизни, сообщает пресс-служба МЧС России. Это уже седьмой погибший.

Напомним, час назад нашли тело погибшего 7-летнего мальчика.

Возможно, под завалами остаются еще два человека.

Как уже сообщал «Новый День», на данный момент спасатели завершают разбор завалов, медики оказывают помощь пострадавшим. В спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. На текущий момент известно о семи погибших. В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила доставлены 11 человек, в том числе 5 детей. Еще пять человек отказались от госпитализации, медицинскую помощь они получают амбулаторно.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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