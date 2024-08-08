Судебные приставы снова на месяц закрыли ДК «Химмаш»

Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга на 30 суток приостановили деятельность Дворца культуры «ЖК «Кристалл» (ДК «Химмаш») из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, в рамках проверки было выявлено повторное невыполнение собственником предписаний государственной инспекции по пожарному надзору. В здании существует угроза возникновения пожара. Чтобы защитить жизнь и здоровье людей, районный суд вынес решение о приостановлении деятельности ДК. Отметим, в апреле такая мера в отношении объекта уже применялась.

Как уже сообщал «Новый День», несколько лет назад ДК чуть не попал под снос, но жители просили его сохранить. В 2018 году тогдашний глава города Александр Высокинский провел встречу с собственником здания, депутатом заксобрания Валерием Савельевым. Стороны договорились, что ДК вместе с детскими кружками и секциями будет сохранен, а мэрия начнет работу по поиску земельного участка для обмена. Но обмен так и не состоялся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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