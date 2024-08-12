Голос солиста группы «Чайф» всю неделю будет звучать в составах екатеринбургского метро

В Екатеринбургском метрополитене в преддверии Дня города будет звучать голос солиста музыкальной группы «Чайф» Владимира Шахрина. Музыкант будет называть станции и читать объявления для пассажиров всю неделю.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, с 12 по 18 августа Шахрина будут слышать во всех составах, кроме «космического», где с пассажирами разговаривает космонавт Сергей Прокопьев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube