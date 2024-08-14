Под Первоуральском автобус столкнулся с иномаркой (ФОТО)

Сегодня утром на 7 км автодороги Первоуральск – Шаля столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль «Фольксваген Гольф».

В пресс-службе областного УГИБДД сообщили, что в момент инцидента в автобусе, ехавшем по маршруту 110 «Новоуткинск – Первоуральск», находилось десять пассажиров. Двое из них, а также водитель и пассажир «Фольксвагена», доставлены в больницу. Затем за медицинской помощью обратились еще пятеро пассажиров автобуса.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и последствия ДТП. На участке автодороги организовано реверсивное движение для всех видов транспорта.

Первоуральск, Елена Владимирова

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