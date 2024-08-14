Подробности ДТП под Первоуральском: за рулем автобуса была женщина

В ГИБДД рассказали новые подробности ДТП под Первоуральском, где столкнулись пассажирский автобус и «Фольксваген».

Инцидент произошел около 07:20 часов на 7 км автодороги Первоуральск – Шаля. За рулем автобуса ПАЗ-32054 находись 63-летняя женщина-водитель, легковым автомобилем управлял 25-летний мужчина, который пытался обогнать попутку, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате происшествия водитель и 45-летний пассажир автомобиля Volkswagen Golf, а так же 6 пассажиров автобуса ПАЗ: женщины, 1954 г.р., 1972 г.р., 1961 г.р., 1990 г.р., и мужчины, 1993 и 2005 г.р., получили травмы различной степени тяжести, медики ГБ № 1 Первоуральска оказывают им помощь.

Водитель иномарки имеет стаж 6 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 19 раз. В момент ДТП водитель и пассажир не были пристегнуты ремнем безопасности. Состояние водителя в момент автомобильной аварии будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы.

Водитель автобуса имеет стаж вождения категории «Д» 26 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. В отношении женщины проведена процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, она была трезва.

Нарушений при выпуске на линию и эксплуатации автобуса сотрудниками Госавтоинспекции не выявлено.

Как уже сообщал «Новый День», двое пострадавших в ДТП уральцев находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме.

Первоуральск, Елена Владимирова

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