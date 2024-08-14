Двое пострадавших в ДТП под Первоуральском попали в реанимацию

Двое свердловчан, пострадавших в столкновении автобуса и автомобиля под Первоуральском, находятся в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме.

Еще три женщины с ушибами и повреждением связок находятся в травматологическом отделении Первоуральской больницы в состоянии средней степени тяжести.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на 7 км автодороги Первоуральск – Шаля столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль «Фольксваген Гольф». В момент инцидента в автобусе, ехавшем по маршруту 110 «Новоуткинск – Первоуральск», находилось десять пассажиров. Двое из них, а также водитель и пассажир «Фольксвагена», доставлены в больницу. Затем за медицинской помощью обратились еще пятеро пассажиров автобуса.

Первоуральск, Елена Владимирова

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