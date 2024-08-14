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Среда, 14 августа 2024, 10:13 мск

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ХК «Автомобилист» открыл свободную продажу абонементов на новый сезон

В кассах КРК «Уралец» стартовала свободная продажа абонементов на домашние матчи «Автомобилиста» в новом сезоне 2024/25 КХЛ.

Владельцы абонементов прошлого сезона получают скидку 30%, впервые покупающие абонемент платят полную стоимость. Этап продаж продлится до 25 августа включительно, кассы работают ежедневно с 11 до 20 часов.

В пресс-службе ХК «Автомобилист» напомнили, что первые 2000 болельщиков, купившие абонемент на новый сезон, получат в подарок от клуба сувенирные бронзовые медали чемпионата КХЛ в память об историческом достижении екатеринбургского клуба. В прошлом сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил в седьмом матче плей-офф будущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу».

Презентация команды на новый сезон состоялась 4 августа на площади 1905 года в Екатеринбурге. На мероприятии собралось несколько тысяч болельщиков. Игроки и тренерский штаб «Автомобилиста» отвечали на вопросы фанатов и раздавали автографы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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