Российский боец опубликовал кадры зверств ВСУ в Курской области

Уральский политтехнолог Платон Маматов, который сейчас воюет на спецоперации, опубликовал кадры зверств, которые совершали солдаты ВСУ в Курской области. «Обещал начать с видео, которое не понравится противнику. Оно будет чуть позже, много возни. Сейчас публикую кадры, от которых станет плохо нашим. Извините меня за это, пожалуйста», – написал он в своем телеграм-канале «Как я поехал на войну».

Платон рассказал, что люди на видео погибли от рук украинцев в первые дни вторжения. «Мужчина на велосипеде явно мирный житель. Также гражданским 100% является погибший в сиреневых сланцах. Принадлежность двух других сейчас уже не установить», – добавил он, уточнив, что съемка велась на временно оккупированной противником территории, возле Коренево.

Екатеринбург, Елена Сычева

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