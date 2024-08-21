российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 августа 2024, 11:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Российский боец опубликовал кадры зверств ВСУ в Курской области

Фото из архива

Уральский политтехнолог Платон Маматов, который сейчас воюет на спецоперации, опубликовал кадры зверств, которые совершали солдаты ВСУ в Курской области. «Обещал начать с видео, которое не понравится противнику. Оно будет чуть позже, много возни. Сейчас публикую кадры, от которых станет плохо нашим. Извините меня за это, пожалуйста», – написал он в своем телеграм-канале «Как я поехал на войну».

Платон рассказал, что люди на видео погибли от рук украинцев в первые дни вторжения. «Мужчина на велосипеде явно мирный житель. Также гражданским 100% является погибший в сиреневых сланцах. Принадлежность двух других сейчас уже не установить», – добавил он, уточнив, что съемка велась на временно оккупированной противником территории, возле Коренево.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ взяли под контроль стратегически важный поселок Нью-Йорк / Чехия купит на доходы от замороженных активов РФ снаряды для Украины / ВС РФ отбили атаки штурмовых групп и ударили по украинским диверсантам в Курской области / СМИ: Зеленский собирался уволить Сырского перед атакой на Курскую область / Армия России освободила Свиридоновку в ДНР / Пять мирных граждан пострадали при обстреле Донецка / ВС РФ уничтожили украинский Су-24 и три вертолета / Москва отказалась говорить с Киевом, на Белгородщине ввели режим ЧС, Россия остановила экспорт бензина – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Донбасс vs Киев,