Соловьев дал прогноз по Арктике

Известный телеведущий Владимир Соловьев сегодня принял участие в церемонии открытия соревнований «Вызов» в Екатеринбурге. В беседе с «Новым Днем» он прокомментировал ситуацию в Арктике.

«Она уже является зоной противостояния. Очевидно, что там будет следующая точка напряжения. Очевидно, что от этого зависят пути. А сейчас логистика определяет все, и увы, столкновение там неизбежно», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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