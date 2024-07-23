Арктика не станет территорией раздора и напряженности – Песков

Россия занимает ответственную позицию в Арктике и вносит вклад в то, чтобы регион не стал территорией раздора и напряженности. Об этом сегодня в ходе общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Арктика является стратегическим районом для России. Напомним, что в понедельник, 22 июля, Минобороны США опубликовало обновленную стратегию по Арктике, в которой назвала этот регион зоной стратегического противостояния в контексте геополитических и климатических изменений.

В документе, опубликованном на сайте Пентагона, в частности, говорится: «Серьезные геополитические изменения создают необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике, о чем говорит украинский кризис, присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, укрепление сотрудничества между КНР и Россией, а также ускорение изменений климата. …Этот становящийся все более доступным регион превращается в арену для стратегического противостояния, и США вместе с союзниками и партнерами необходимо быть готовыми отвечать на вызовы».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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